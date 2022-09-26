أمير الباحة يؤكد أهمية جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس المجلس التأسيسي للتجمع الصحي بمنطقة الباحة، الدكتور عبدالرحمن المعمر، ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني، والذين قَدِموا للسلام عليه وعرض خطة وأهداف التجمع الصحي؛ انطلاقًا من برامج التحول المؤسسي لوزارة الصحة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ورحّب الأمير حسام بن سعود بهم، مباركًا تلك الخطوة من الوزارة لتحقيق التحول المؤسسي الذي تسعى إليه قيادتنا الرشيدة؛ لتطوير وتحسين الخدمات الطبية وتقديمها بشكل مطور ليستفيد منها الجميع، منوهًا بالجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير ورفع مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم.
وأكد على أهمية جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في القطاعين العام والخاص، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لخدمة أبناء هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.