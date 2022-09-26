أمير الباحة يؤكد أهمية جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس المجلس التأسيسي للتجمع الصحي بمنطقة الباحة، الدكتور عبدالرحمن المعمر، ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني، والذين قَدِموا للسلام عليه وعرض خطة وأهداف التجمع الصحي؛ انطلاقًا من برامج التحول المؤسسي لوزارة الصحة لتحقيق رؤية المملكة 2030.