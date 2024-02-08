محافظ رجال ألمع يدشن فعاليّات مهرجان البن الأول بمشاركة 53 مزارعًا وعارضًا

وصرّح رئيس الجمعية الدكتور عبدالرحيم آل مشاري، بأن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة، والتعريف بما تمتاز به من ثروات زراعية وطبيعية؛ مشيرًا إلى أن عدد البائعين المشاركين في المهرجان والمعتمدين لهذا المنتج 17 مزارعًا، فيما يبلغ عدد العارضين أكثر من 36 عارضًا لهذا المنتج و8 من الأسر المنتجة.