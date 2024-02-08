محافظ رجال ألمع يدشن فعاليّات مهرجان البن الأول بمشاركة 53 مزارعًا وعارضًا
دشّن محافظ رجال ألمع الحسن بن عبدالخالق الحفظي اليوم فعاليّات "مهرجان البن الأول" الذي تنظمه جمعية البن التعاونية بالمحافظة.
وشهد المحافظ فعاليّات المهرجان التي تستمر أربعة أيام، وسط مشاركة المزارعين والمهتمين بزراعة "البن" في المحافظة.
واشتمل حفل الافتتاح الذي أُقيم بمسرح خيمة البن على عددٍ من القصائد الشعرية وأوبريت تحت عنوان "البن أصالة وتراث" بمشاركة فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث.
وصرّح رئيس الجمعية الدكتور عبدالرحيم آل مشاري، بأن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة، والتعريف بما تمتاز به من ثروات زراعية وطبيعية؛ مشيرًا إلى أن عدد البائعين المشاركين في المهرجان والمعتمدين لهذا المنتج 17 مزارعًا، فيما يبلغ عدد العارضين أكثر من 36 عارضًا لهذا المنتج و8 من الأسر المنتجة.
وأكد "آل مشاري" أن المهرجان يضم العديد من الفعاليّات المختلفة التي تشتمل على أمسيات ثقافية بمشاركة فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث وفرقة النماص، وفرقة شباب آل عاصم وبني غنم، ومسابقة (الهوريكا) وورش عمل للقهوة السعودية والتجارية وجلسات حوارية، ومسرح رئيس ومسرح طفل تناسب كل الأعمار وكل الفئات.