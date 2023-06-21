"لأجلهم" بالمنطقة الشرقية تناقش سبل التعاون مع جمعية مدينة حمد بمملكة البحرين

استقبلت جمعية لأجلهم بالمنطقة الشرقية لخدمة ذوي الإعاقة وفدًا من جمعية مدينة حمد الخيرية بمملكة البحرين، وكان في استقبالهم بمقر الجمعية الرئيس التنفيذي للجمعية؛ الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود، ومثَّل الوفد الزائر رئيس الجمعية يوسف بن عبدالله المحيميد، والأمين المالي لجمعية مدينة حمد، عدنان محمد عاشير، وأعضاء من الجمعية.