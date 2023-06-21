"لأجلهم" بالمنطقة الشرقية تناقش سبل التعاون مع جمعية مدينة حمد بمملكة البحرين

استقبلت جمعية لأجلهم بالمنطقة الشرقية لخدمة ذوي الإعاقة وفدًا من جمعية مدينة حمد الخيرية بمملكة البحرين، وكان في استقبالهم بمقر الجمعية الرئيس التنفيذي للجمعية؛ الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود، ومثَّل الوفد الزائر رئيس الجمعية يوسف بن عبدالله المحيميد، والأمين المالي لجمعية مدينة حمد، عدنان محمد عاشير، وأعضاء من الجمعية.
وقدم الأمير عرضًا تعريفيًا عن الجمعية ومبادراتها ومن أبرزها مبادرة نعم أستطيع ومبادرة الغطاء النباتي، كما ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجمعيتين ومدى إمكانية تطبيق هذه المبادرات بمملكة البحرين، كما وجه الوفد الزائر دعوة للرئيس التنفيذي لزيارة الجمعية بالبحرين لمناقشة أوجه التعاون بما يتوافق مع الجمعية بمملكة البحرين.
ثم اطلع الوفد الزائر على برنامج التدريب على الزخارف الإسلامية والسعودية بقاعة التدريب ومراحل التدريب والمخرج النهائي للأعمال الفنية، وتأتي هذه الزيارات تحقيقاً لأهداف الجمعية في تفعيل الشراكة المجتمعية مع جمعيات النفع العام ونقل خبرات الجمعية للغير وخدمة ذوي الإعاقة بشكل عام.