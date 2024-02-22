"الجعفري" : ذكرى يوم التأسيس تأتي والسعودية تعيش عصرًا استثنائيًا ومكانة مرموقة

وتحدث "الجعفري" قائلاً: "تأتي هذه الذكرى لتؤكد أنه منذ التأسيس في عهد الإمام محمد بن سعود وبلادنا تحمل ماضيًا تليدًا أسسه رجال جعلوا المجد له عنوان، وحاضرًا لا يعرف سوى لغة الإنجاز والإعجاز والواقع المذهل ومستقبلاً مشرقًا بحول الله وقوته زاخرًا بالعلم والمعرفة والعز والسؤدد".