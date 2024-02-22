"الجعفري" : ذكرى يوم التأسيس تأتي والسعودية تعيش عصرًا استثنائيًا ومكانة مرموقة

رفع مدير تعليم القنفذة الدكتور أحمد بن حسن الجعفري، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله؛ بمناسبة يوم التأسيس.
وقال "الجعفري" إن مناسبة التأسيس والاحتفاء بذكراها تأتي ونحن نعيش عصرًا استثنائيًا تمثل بلادنا فيه رقمًا عالميًا صعبًا ومكانة مرموقة في شتى المجالات.
وتحدث "الجعفري" قائلاً: "تأتي هذه الذكرى لتؤكد أنه منذ التأسيس في عهد الإمام محمد بن سعود وبلادنا تحمل ماضيًا تليدًا أسسه رجال جعلوا المجد له عنوان، وحاضرًا لا يعرف سوى لغة الإنجاز والإعجاز والواقع المذهل ومستقبلاً مشرقًا بحول الله وقوته زاخرًا بالعلم والمعرفة والعز والسؤدد".
وختم "الجعفري" سائلاً المولى أن يُديم على هذه الأرض المباركة أمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن الغالي.