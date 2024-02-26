مركز توثيق سيرة الملك عبدالله يقيم أمسية شعرية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

برعاية الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أقام مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمسية شعرية بمناسبة يوم التأسيس 2024م، وذلك على مسرح المركز بالرياض، بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفكرية والأدبية والإعلامية.
وفي التفاصيل، أحيا هذه الأمسية الشاعر سعد آل شائع، والشاعرة مريم العتيبي، والشاعرة فاطمة المعتاد، وقدمها الأستاذ محمد العمار.
وتغنَّى الشعراء بالوطن في يوم ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.
وفي ختام الأمسية قدمت رئيسة مجلس إدارة مركز توثيق سيرة الملك عبدالله، الأميرة عادلة بنت عبدالله، الشكر للمشاركين في الأمسية وللحاضرين، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.