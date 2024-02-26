مركز توثيق سيرة الملك عبدالله يقيم أمسية شعرية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

برعاية الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أقام مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمسية شعرية بمناسبة يوم التأسيس 2024م، وذلك على مسرح المركز بالرياض، بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفكرية والأدبية والإعلامية.