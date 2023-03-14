مدير "تعليم الباحة": "يوم العلَم" اعتزاز بـ"هويتنا" و"رمزية رايتنا"
تحتفي مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، بـ"يوم العلَم" الذي يوافق 11 مارس كل عام، عبر فعاليات وبرامج متنوعة.
وقال مدير عام التعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني: إن الاحتفاء بـ"يوم العلَم"، يؤكد الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وبرمزية رايتنا التاريخية، وبما تحمله من الدلالات العظيمة، والمضامين العميقة لتاريخنا المتأصل، وأيضًا لبطولات رجال وطننا الأفذاذ الذين رفعوا لواء توحيد هذا الوطن العظيم، تحت راية واحدة يعتز بها أبناؤه وبناته المواطنون والمواطنات، ويدافعون عنها بالأرواح والسواعد، بما يروي قصة نضال عميق ووحدة أبدية بين الشعب وقادته منذ تأسيس هذه البلاد الطاهرة والعظيمة.
وأشار المدير العام للتعليم إلى أن مدارس المنطقة قد تفاعلت مع هذه المناسبة المجيدة، عبر برامج تربوية متنوعة أبرزت الحرص على تعظيم العلَم الوطني والتعريف بتاريخه ودلالاته الرمزية، وأهمية المحافظة عليه من الامتهان؛ لاحتوائه على كلمة التوحيد، والسيف الذي يرمز إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة.
ودعا "الزهراني" إلى استثمار جميع الحسابات الرسمية الإعلامية للإدارة والمكاتب والمدارس، وأوائل أوقات الحصص الدراسية للحديث عن تاريخ العلم السعودي ونشر ثقافة الحفاظ على العلم الوطني ورسم مراحل تطوره وبيان المفاهيم الخاصة به من حيث المقاييس والنقش والألوان.
كما دعا إلى تنفيذ المسابقات المتنوعة الثقافية والمسيرات الطلابية الكشفية؛ لإبراز مكانة العلم في نفوس الطلبة وتعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء والإخلاص لقادته الأوفياء.