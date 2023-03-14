مدير "تعليم الباحة": "يوم العلَم" اعتزاز بـ"هويتنا" و"رمزية رايتنا"

وقال مدير عام التعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني: إن الاحتفاء بـ"يوم العلَم"، يؤكد الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وبرمزية رايتنا التاريخية، وبما تحمله من الدلالات العظيمة، والمضامين العميقة لتاريخنا المتأصل، وأيضًا لبطولات رجال وطننا الأفذاذ الذين رفعوا لواء توحيد هذا الوطن العظيم، تحت راية واحدة يعتز بها أبناؤه وبناته المواطنون والمواطنات، ويدافعون عنها بالأرواح والسواعد، بما يروي قصة نضال عميق ووحدة أبدية بين الشعب وقادته منذ تأسيس هذه البلاد الطاهرة والعظيمة.