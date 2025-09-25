محافظ القويعية يرعى احتفالات اليوم الوطني الـ95 بعروض وطنية ومجتمعية

رعى محافظ القويعية، سعد بن محمد بن معمر، احتفالات المحافظة باليوم الوطني السعودي الـ95، والتي نظمتها بلدية القويعية على مسرح البحيرة، بحضور وكيل المحافظة عزام المقرن، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية، وجمع غفير من الأهالي.
وانطلقت الفعاليات بالسلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها أوبريت وطني عبّر عن مشاعر الفخر والانتماء، ثم العرضة السعودية التي حظيت بتفاعل واسع من الحضور في أجواء وطنية مميزة.
وتضمنت الفعاليات أركان الأسر المنتجة وضيافة مقدمة من البلدية، إضافة إلى مشاركات من عدد من القطاعات الأهلية، بما أسهم في تعزيز الطابع المجتمعي للاحتفالية.
كما شارك المحافظ في توزيع الهدايا التذكارية على المواطنين والمقيمين بطريق الملك سلمان، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.