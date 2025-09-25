محافظ القويعية يرعى احتفالات اليوم الوطني الـ95 بعروض وطنية ومجتمعية

رعى محافظ القويعية، سعد بن محمد بن معمر، احتفالات المحافظة باليوم الوطني السعودي الـ95، والتي نظمتها بلدية القويعية على مسرح البحيرة، بحضور وكيل المحافظة عزام المقرن، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية، وجمع غفير من الأهالي.