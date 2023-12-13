"تعليم جازان" تنظم رحلة لـ"60" طالبًا وطالبة لزيارة معالم تاريخية بجدة

نظّمت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، رحلةً لـ"60" طالبًا وطالبة، لزيارة عدد من المعالم التاريخية والعلمية في محافظة جدة.
تأتي الرحلة الطلابية ضمن مبادرة الرحلات الميدانية الثقافية "مشينا"، والتي أطلقتها وزارة التعليم لتعريف الجيل الناشئ بأهمّ معالم وطنهم، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني والتسامح لديهم.
وشملت الرحلةُ زيارةَ أماكن: جدة التاريخية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ومركز جدة العلمي، ونادي جدة لليخوت.
وتعرّف الطلبة خلال الزيارات، على مختلف المظاهر العمرانية القديمة وتاريخها، وأبرز الجوانب المعرفية والعلمية والتقنية التي تقدمها "كاوست".
كما تعرّفوا على دور مركز جدة العلمي في إثراء الوعي المجتمعي بمنجزات الحضارة الإسلامية.
وسعت الرحلة الطلابية إلى بناء الخبرات وتوسع مدارك الطلبة المعرفية والثقافية، ورفع الوعي بتراث ومنجزات المملكة وتنوعها الثقافي.