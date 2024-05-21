"إرادة نجران" تُعرف بالدليل المختصر للأهالي في الكشف عن التوحد

وتناولت ورقة العمل، العديد من النقاط المهمة في الكشف عن التوحد، وكيف يمكن أن يظهر في مرحلة مبكرة من حياة الطفل، وقد تصبح العلامات واضحة بحلول عمر الطفل الثانية أو الثالثة.