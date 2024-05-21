"إرادة نجران" تُعرف بالدليل المختصر للأهالي في الكشف عن التوحد

نظمت جمعية "إرادة التوحد" بنجران، اليوم الثلاثاء، لقاء "عن بعد"، بعنوان: "الدليل المختصر للأهالي في الكشف عن التوحد"، بورقة عمل من تقديم أخصائي نفسي أول ميرفت سليمان معشي.
بدأ اللقاء، الذي أدارته الأخصائية النفسية وسام عبدالرحمن، بنبذة تعريفية عن خدمات الجمعية والتعريف بصيف اللقاء.
وتناولت ورقة العمل، العديد من النقاط المهمة في الكشف عن التوحد، وكيف يمكن أن يظهر في مرحلة مبكرة من حياة الطفل، وقد تصبح العلامات واضحة بحلول عمر الطفل الثانية أو الثالثة.
وتشمل العلامات المبكرة للتوحد: قلة التواصل اللفظي وعدم الاهتمام بالتواصل الاجتماعي وصعوبة التفاعل مع الآخرين.
كما تحدثت "ميرفت" عن مسببات التوحد، وأنها لا تزال موضع دراسة وبحث، موضحةً أن بعض العوامل المحتملة قد تلعب دورًا في تكوين التوحد، تشمل: الجينية والبيئية والعوامل الوراثية والتنموية.
ويهدف هذا اللقاء إلى توعية الأهالي حول علامات التوحد وتقديم المعلومات الأساسية حول المسببات المحتملة للتوحد.
كما يهدف إلى تقديم بعض النصائح والاستراتيجيات التي يمكن للأهالي اتباعها لدعم أطفالهم من ذوي اضطراب طيف التوحد.
وفي النهاية، فتح اللقاء النقاش والإجابة عن تساؤلات واستفسارات الأهالي.
وتسعى جمعية "إرادة" التوحد، إلى تسهيل الوصول للمعلومة للأهالي والمهتمين من قبل المختصين في هذا المجال.
كما تسعى لتقديم الخدمات المناسبة وذات الجودة العالية لهذه الفئة الغالية في ظل دعم حكومتنا الرشيدة للقطاع غير الربحي ولذوي الإعاقة.