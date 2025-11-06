"بيئتا العرضيات وخليص" تنظمان ورش عمل لتعريف المستفيدين بخدمات الوزارة الإلكترونية

في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الوعي لدى المستفيدين والمزارعين بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر منصة "نما"، نفّذ مكتبا الوزارة بمحافظتَي العرضيات وخليص ورشتي عمل توعويتين تهدفان إلى رفع مستوى المعرفة بالإجراءات النظامية وتسهيل الاستفادة من الخدمات الرقمية في مجالي المياه والزراعة.
ففي محافظة العرضيات، نظّم المكتب ورشة عمل بعنوان "كيفية استخراج ترخيص حفر الآبار"، استهدفت تعريف المستفيدين بآلية الحصول على تراخيص الآبار بمختلف أنواعها، بما في ذلك الإصدار الجديد والتجديد والتنظيف والتعميق. كما تضمنت الورشة شرح خطوات التقديم عبر منصة "نما" الإلكترونية بدءًا من تسجيل الدخول وحتى رفع الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة، إضافة إلى توضيح آلية تحديد المواقع الجغرافية عبر الخرائط الرقمية المدمجة في المنصة.
وفي السياق ذاته، نفّذ مكتب الوزارة بمحافظة خليص ورشة عمل بعنوان "السجل الزراعي"، تناولت أهمية السجل للمزارعين ودوره في تنظيم الأنشطة الزراعية وتسهيل الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة، مع شرح تفصيلي لآلية استخراج السجل الزراعي عبر المنصة، بما يعزز التزام المزارعين بالأنظمة والتعليمات ويواكب التحول الرقمي في القطاع الزراعي.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة العرضيات أحمد بن محمد الفقيه أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي ينفذها المكتب لتمكين المستفيدين من الاستفادة المثلى من الخدمات الإلكترونية وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لهم.
فيما أكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة خليص المهندس أنس بن مقبول البلادي أن تنظيم ورشة "السجل الزراعي" يهدف إلى تمكين المزارعين من استخدام الخدمات الإلكترونية بسهولة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس بجهود مكاتب الوزارة في محافظات المنطقة، مؤكدًا أن هذه الورش تأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالمياه والزراعة وفق أسس علمية تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الأمنين المائي والغذائي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية والتنمية الريفية والزراعية المتوازنة.