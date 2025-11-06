"بيئتا العرضيات وخليص" تنظمان ورش عمل لتعريف المستفيدين بخدمات الوزارة الإلكترونية

من جانبه، أشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس بجهود مكاتب الوزارة في محافظات المنطقة، مؤكدًا أن هذه الورش تأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالمياه والزراعة وفق أسس علمية تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الأمنين المائي والغذائي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية والتنمية الريفية والزراعية المتوازنة.