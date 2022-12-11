"الندوة العالمية": العناية بحقوق الإنسان من ركائز المجتمع السعودي وقيمه الدينية

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في ١٠ ديسمبر من كل عام، بما تشهده المملكة من جهود متعاظمة في رعاية وحماية حقوق الإنسان، واهتمام رؤيتها ٢٠٣٠ بتفعيل مساراته، والتأكيد على مبادراته كإحدى ركائز وسمات المجتمع السعودي وثقافة أفراده وبيئته الحاضنة لحقوق الإنسان، والنابعة من قيم الإسلام وسماحته التي نادت بالرحمة والمساواة والحياة الكريمة، وإعطاء كل ذي حق حقه.