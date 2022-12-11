"الندوة العالمية": العناية بحقوق الإنسان من ركائز المجتمع السعودي وقيمه الدينية

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في ١٠ ديسمبر من كل عام، بما تشهده المملكة من جهود متعاظمة في رعاية وحماية حقوق الإنسان، واهتمام رؤيتها ٢٠٣٠ بتفعيل مساراته، والتأكيد على مبادراته كإحدى ركائز وسمات المجتمع السعودي وثقافة أفراده وبيئته الحاضنة لحقوق الإنسان، والنابعة من قيم الإسلام وسماحته التي نادت بالرحمة والمساواة والحياة الكريمة، وإعطاء كل ذي حق حقه.
ولفتت الندوة إلى ما تقدمه المملكة من جهود في كثير من المسارات الإنسانية التي ينادي العالم بالحفاظ عليها، وأهمها حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والمغتربين والتعليم والصحة والعدل والمنح، ومختلف مظاهر الرعاية الاجتماعية التي تجسد معاني الرقي الحضاري.
وأشارت الندوة إلى كثير من برامجها التي تسعى إلى التأكيد على حقوق الإنسان في مجالات المرأة والطفل والتعليم والصحة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة والتأهيل والتدريب، وتقديم المساعدة لمختلف الشرائح المجتمعية.