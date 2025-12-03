محافظ الدرب يتفقد مشروع المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 600 ألف م²

شهدت محافظة الدرب جولة ميدانية لمحافظها فيصل بن ناصر وريك، على مشروع المنطقة الصناعية الجديدة جنوب المحافظة، يرافقه رئيس بلدية الدرب المهندس علي بن أحمد عطيف، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتقع المنطقة الصناعية على مساحة تُقدّر بـ600 ألف متر مربع، وتُعد من المشروعات التنموية المهمة التي تستهدف تنظيم مواقع الورش الصناعية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المحافظة.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح مفصل من ممثل الشركة المستثمرة عبدالله بن سفران القحطاني، حول مستجدات المشروع، ونسبة الإنجاز، والمراحل المتبقية قبل بدء التشغيل والتأجير.

وأوضح القحطاني أن المشروع سيضم قرابة 460 محلًا، تشمل ورشًا صناعية، وورش صيانة سيارات، ومراكز بيع قطع غيار، وتشاليح، ومعارض مركبات، وذلك ضمن خطة لنقل تلك الأنشطة من مواقعها الحالية داخل المحافظة إلى الموقع الجديد المخصص.

وفي ختام الجولة، شدد المحافظ وريك على أهمية تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالمخططات المعتمدة من الدفاع المدني لضمان متطلبات السلامة، مؤكدًا ضرورة إنهاء المشروع في أقرب وقت، تمهيدًا لبدء مرحلة التشغيل الرسمية.