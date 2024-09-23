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احتفاءً بيوم الوطن.. حضور غفير وتنظيم أمني لمَسِيرة الخيول في رفحاء
جابوا شوارع المحافظة حاملين الأعلام الوطنية معبرين عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية
انطلقت اليوم مَسِيرة الخيول في شوارع محافظة رفحاء، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 94.
وانطلق فرسان المسيرة حاملين الأعلام الوطنية، معبرين عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، وقد جابوا شوارع المحافظة.
وشهدت الفعالية حضورًا غفيرًا وتفاعلًا كبيرًا من الأهالي، وتنظيمًا رائعًا ومنضبطًا لعمليات الدخول والخروج من قبل الجهات الأمنية.
"سبق" كانت حاضرة الفعالية، ووثقتها بالصور.