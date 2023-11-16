وسط إقبال كبير.. "تجمع المدينة الصحي" ينفذ فعاليات اليوم العالمي للسكري بالعلا

عدد من الأركان التوعوية والتثقيفية للتعريف بأهمية ممارسة الرياضة واتباع نمط غذائي صحي وعدد من الأركان المصاحبة بالإضافة إلى إجراء الفحص السريع لسكر الدم، وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الأهالي والسياح.