وسط إقبال كبير.. "تجمع المدينة الصحي" ينفذ فعاليات اليوم العالمي للسكري بالعلا

نفذ تجمع المدينة المنورة الصحي وبدعم من شركة الصحة القابضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، فعاليات اليوم العالمي للسكري لعام 2023م تحت شعار "عنايتك اليوم صحتك غداً".
وتفصيلاً، تهدف الفعالية التي أقيمت في حي الجديدة بمحافظة العلا إلى تشجيع التشخيص المبكر والتوعية بطرق الوقاية من داء السكري والدهون الثلاثية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.واشتملت الفعاليات على
عدد من الأركان التوعوية والتثقيفية للتعريف بأهمية ممارسة الرياضة واتباع نمط غذائي صحي وعدد من الأركان المصاحبة بالإضافة إلى إجراء الفحص السريع لسكر الدم، وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الأهالي والسياح.