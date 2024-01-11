مستشفى الملك فهد بجدة يقدم خدماته لـ415 ألف مراجع خلال عام

جدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد بجدة قد أطلق عددًا من المشاريع التحسينية خلال العام المنتهي مثل زيادة عدد العيادات الأولية والافتراضية، ‎وتطبيق عدد من البرامج التطويرية لدخول المرضى للعيادات واستقبال المواعيد، والتي وجدت استحسانًا كبيرًا من المرضى والمراجعين، وتكللت بتقليص فترة الانتظار للمرضى والمراجعين وتجويد الخدمة المقدمة.