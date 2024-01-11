مستشفى الملك فهد بجدة يقدم خدماته لـ415 ألف مراجع خلال عام

تمكنت الكوادر الإدارية والطبية بالعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد العام بجدة، أحد مكونات تجمع جدة الصحي الثاني، من تقديم خدمات طبية متكاملة لـ415000 مراجع في العديد من التخصصات الطبية الدقيقة خلال عام 2023 من خلال قرابة 800 عيادة أسبوعيًّا
وتحوي العيادات الطبية المتخصصة جميعَ التخصصات الطبية وتنفرد بعدد من العيادات المتخصصة والمتميزة.
جدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد بجدة قد أطلق عددًا من المشاريع التحسينية خلال العام المنتهي مثل زيادة عدد العيادات الأولية والافتراضية، وتطبيق عدد من البرامج التطويرية لدخول المرضى للعيادات واستقبال المواعيد، والتي وجدت استحسانًا كبيرًا من المرضى والمراجعين، وتكللت بتقليص فترة الانتظار للمرضى والمراجعين وتجويد الخدمة المقدمة.
ويأتي ذلك من خلال تحقيق أهداف التحول الوطني في قطاع الصحة لرؤية المملكة 2030، من خلال تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية وتعزيز السلامة المرورية.