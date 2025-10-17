جمعية رعاية الأيتام بتربة تطلق "قنديل الصحة" لتعزيز الوعي الصحي للأمهات

أقامت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة تربة، ممثلة بالقسم النسائي، برنامج "قنديل الصحة" التوعوي، الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المستفيدات، وتزويدهن بوسائل الوقاية والعلاج المناسب، في إطار سلسلة برامج تهتم بالمرأة وتعزز دورها داخل الأسرة والمجتمع.
وأكدت مديرة القسم النسائي بالجمعية، الأستاذة شيمة البقمي، أن "قنديل الصحة" يأتي ضمن سلسلة من القناديل التوعوية التي تستهدف المرأة في مجالات متعددة، وتُعزز من مكانة الأم ودورها المحوري في إدارة شؤون الأسرة وتوجيه الأبناء.
وأوضحت البقمي أن برنامج "قناديل" يشمل قناديل متخصصة في مهارات الحياة، الصبر، التربية، المسؤولية، المهن، الإيجابية، والاقتصاد الأسري، لتمكين الأم من أدوات تساعدها في بناء أسرة متماسكة قادرة على مواجهة التحديات.
وأضافت أن كل "قنديل" يعالج جانبًا من جوانب حياة المرأة ويُسهم في تنمية مهاراتها لتقود دفة أسرتها نحو التوازن والاستقرار، مرتكزة على المعرفة والتوجيه السليم، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.