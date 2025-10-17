جمعية رعاية الأيتام بتربة تطلق "قنديل الصحة" لتعزيز الوعي الصحي للأمهات

وأوضحت البقمي أن برنامج "قناديل" يشمل قناديل متخصصة في مهارات الحياة، الصبر، التربية، المسؤولية، المهن، الإيجابية، والاقتصاد الأسري، لتمكين الأم من أدوات تساعدها في بناء أسرة متماسكة قادرة على مواجهة التحديات.