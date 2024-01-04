وزارة الصحة تُكرّم "منشآت" تجمع الرياض الصحي الأول

كرّم وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية، د. طريف الأعمى، "منشآت" تجمع الرياض الصحي الأول؛ لتميزها في برنامج "وازن"، خلال العام 2023م.
جاء ذلك خلال ملتقى "وازن" الرابع، اليوم الخميس، الذي عُقد برعاية وزير الصحة، تحت شعار "وازن استمرارية عطاء، وتجدد مؤشرات، وتحقيق مستهدفات، ودعم قيادات المستشفيات".
وتميزت مدينة الملك سعود الطبية، في مؤشرات برنامج "وازن"، خلال فترة الربع الرابع للعام 2022 م، وحتى الربع الثالث من 2023م.
كما حصلت المدينة الطبية، ومستشفى الملك سلمان، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومستشفى الملك خالد بالخرج، ومستشفى الولادة والأطفال بالخرج، ومستشفى حوطة بني تميم العام، ومستشفى الحريق العام على جوائز المشروعات التحسينية.
فيما تميزت إدارة مكافحة العدوى، والإدارة العامة لشؤون التمريض بمدينة الملك سعود الطبية، وإدارة الزائر السري، في مستشفى الولادة والأطفال بالخرج، ومستشفى الرين العام، ضمن فئة المستشفيات المتميزة مع شركاء "وازن".
يُذكر أن برنامج "وازن"، هو أحد بِرامج قياس المؤشرات الاستراتيجيّة للمستشفيات بوزارة الصحة، والذي انطلقت رحلته في منتصف 2019م.
ويهدف إلى تجويد ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، والوصول لنسب عالية في أداء المنشآت الصحية وبناء مجتمع حيوي.