وزارة الصحة تُكرّم "منشآت" تجمع الرياض الصحي الأول

جاء ذلك خلال ملتقى "وازن" الرابع، اليوم الخميس، الذي عُقد برعاية وزير الصحة، تحت شعار "وازن استمرارية عطاء، وتجدد مؤشرات، وتحقيق مستهدفات، ودعم قيادات المستشفيات".