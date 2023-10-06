مواكبةً لمعرض الرياض الدولي للكتاب.. إذاعة الرياض تواصل بثها لبرنامج واجهة الثقافة

يُذكر أن البرنامج من إعداد جمال العتيبي، والتقديم من استوديو المعرض عبر خالد الغانم ومريم القحطاني، ويرافقهما من ميدان المعرض حمود العتيبي ونورة المالكي، وإخراج منور البريك وسعود الفليج.