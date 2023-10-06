مواكبةً لمعرض الرياض الدولي للكتاب.. إذاعة الرياض تواصل بثها لبرنامج واجهة الثقافة

تواصل إذاعة الرياض بثها لبرنامج واجهة الثقافة على الهواء مباشرة يوميًّا طيلة أيام معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، من الساعة الـ8 إلى الـ9 مساء.
ويسلط البرنامج الضوء على الحراك الثقافي، واللقاءات مع ضيف الشرف، وكذلك الكُتاب ودور النشر وزوار المعرض.
يُذكر أن البرنامج من إعداد جمال العتيبي، والتقديم من استوديو المعرض عبر خالد الغانم ومريم القحطاني، ويرافقهما من ميدان المعرض حمود العتيبي ونورة المالكي، وإخراج منور البريك وسعود الفليج.
يُذكر أن برنامج واجهة الثقافة من إشراف مدير إدارة الإعداد والبرامج فهد حساني.