فريق طبي ينقذ امرأة وجنينها بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة

يذكر أنه خلال شهر سبتمبر 2023م، تم استقبال عدد 4623 مستفيداً في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال عدد 3860 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 701 فيما تم إجراء 308 عمليات جراحية، والولادات الطبيعية والقيصرية 298، وجراحات اليوم الواحد 133، والوصفات الدوائية المصروفة 7579، والفحوصات المخبرية 170992، وبنك الدم الوحدات المتبرع بها 49 وحدة، وخدمات مقدمة من قسم الأشعة 2582، والطب الاتصالي 101.