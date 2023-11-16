فريق طبي ينقذ امرأة وجنينها بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة

نجح فريق طبي مختص في الجراحة بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة في إنقاذ سيدة حامل وجنينها في الأسبوع الثاني والثلاثين، كانت تعاني تدهوراً في الحالة الصحية العامة.
وفي التفاصيل، قالت صحة بيشة: حضرت المريضة (34 سنة) وهي تعاني من آلام شديدة في الجهة اليمنى من البطن مع نقص شديد وملحوظ في الوزن وتدهور في الحالة الصحية العامة، وبعمل التحاليل والأشعة اللازمة تبين وجود كتلة في نهاية الأمعاء الدقيقة تسببت في انسداد كامل بحجم 10 سم مع وجود أعراض مبكرة للولادة.
وأضافت صحة بيشة: تم تنويم المريضة وتجهيزها للعمليات وإجراء عملية استكشافية للورم وقيصرية في نفس الوقت، تم عملية الولادة للجنين الذي يبلغ وزنه كيلو ونصف ونقله مباشرة لقسم عناية حديثي الولادة.
وتم إجراء العملية الجراحية للأم واستئصال الجزء المسدود في نهاية الأمعاء وعمل توصيلة، ومن ثم تحويل المريضة للعناية المركزة ومتابعتها حتى خروجها من المستشفى ومتابعتها في العيادة وهي بصحة جيدة، واستمر المولود في التنويم حتى تحسنت حالته وخرج من المستشفى بصحة جيدة.
وأجرى العملية فريق طبي مكون من: د. سميرة بطاهر، د. عبدالله السقاف استشاري الجراحة العامة، د. إيفوما استشاري النساء والولادة، وتمت ملاحظتها في العناية بواسطة د. محمد الطنوبي أخصائي العناية المركزة.
يذكر أنه خلال شهر سبتمبر 2023م، تم استقبال عدد 4623 مستفيداً في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال عدد 3860 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 701 فيما تم إجراء 308 عمليات جراحية، والولادات الطبيعية والقيصرية 298، وجراحات اليوم الواحد 133، والوصفات الدوائية المصروفة 7579، والفحوصات المخبرية 170992، وبنك الدم الوحدات المتبرع بها 49 وحدة، وخدمات مقدمة من قسم الأشعة 2582، والطب الاتصالي 101.