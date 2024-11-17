مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف يستحدث مركز المهارات السريرية والمحاكاة

حصل مركز المهارات السريرية والمحاكاة بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف على اعتماد من جمعية القلب السعودية، إثر زيارة تقييمية أجراها فريق مختص من الجمعية. خلال الزيارة، تم الاطلاع على التجهيزات المتقدمة التي جُهز بها المركز.
أفادت إدارة المجمع بأن المركز يُعدّ جزءاً من سلسلة مشروعات تطويرية تهدف لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لزائري ومنسوبي المجمع، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن المركز قد أطلق برنامجين تدريبيين حيويين، الأول في دعم الحياة الأساسي (BLS)، والثاني في الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية (HSFA).