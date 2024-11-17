مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف يستحدث مركز المهارات السريرية والمحاكاة

حصل مركز المهارات السريرية والمحاكاة بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف على اعتماد من جمعية القلب السعودية، إثر زيارة تقييمية أجراها فريق مختص من الجمعية. خلال الزيارة، تم الاطلاع على التجهيزات المتقدمة التي جُهز بها المركز.