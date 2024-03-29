"الموارد البشرية" بمكة تحتفل بيوم اليتيم العربي بإفطار رمضاني وخدمات علاجية

احتفى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بيوم اليتيم العربي؛ إذ أقامت مأدبة إفطار، حضرها أكثر من مئة يتيم ويتيمة من أبناء الدور والجمعيات والمستقلين، بحضور المدير العام للفرع محمد جلال الغامدي، ورؤساء ومديري الجمعيات، والداعمين من القطاع الخاص.
وجرى خلال حفل الإفطار توقيع اتفاقية بين فرع الوزارة والجهات الشريكة، تهدف إلى تقديم الاستشارات النفسية والجلسات العلاجية المجانية للأيتام. بعد ذلك تم تقديم هدايا قيمة من قِبل الرعاة لهم، وتسليم إحدى البنات الممكّنات مفتاح منزلها.
يُشار إلى أن منطقة مكة المكرمة حققت أعلى مؤشر أداء على مستوى المناطق في مشروع الاستقلالية للفتيات اليتيمات، وتم الاحتفال يوم أمس بالرقم 101 في عدد الفتيات المستقلات بالمنطقة.
وفي الختام كرم المدير العام للفرع الجهات الداعمة والجمعيات والدور المساهمة في رعاية الأيتام.