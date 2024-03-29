"الموارد البشرية" بمكة تحتفل بيوم اليتيم العربي بإفطار رمضاني وخدمات علاجية

يُشار إلى أن منطقة مكة المكرمة حققت أعلى مؤشر أداء على مستوى المناطق في مشروع الاستقلالية للفتيات اليتيمات، وتم الاحتفال يوم أمس بالرقم 101 في عدد الفتيات المستقلات بالمنطقة.