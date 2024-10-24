شاهد.. محافظ المجمعة يرعى حفل جائزة اليحيى للتفوق العلمي والمهني والتميز السلوكي

واستمع الحضور للنشيد الوطني، لتبدأ بعد ذلك برامج الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب معاذ الغامدي، ثم ألقى مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبد اللطيف الملحم كلمة ثمّن فيها جهود القيادة الرشيدة في التعليم مشددًا على دور القطاع الخاص في تعزيز جودة التعليم وتنمية مهارات الطلاب والطالبات، ومشيدًا بجائزة أحمد اليحيى وأثرها الكبير في رفع مستوى التنافس بين الطلاب في المحافظة، وتعزيز روح الإبداع والتميز.