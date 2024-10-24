شاهد.. محافظ المجمعة يرعى حفل جائزة اليحيى للتفوق العلمي والمهني والتميز السلوكي

رعى محافظ المجمعة سلطان بن سعد السديري حفل جائزة أحمد بن حمد اليحيى للتفوق العلمي والمهني والتميز السلوكي وبتشريف راعي الجائزة السفير أحمد بن حمد اليحيى وذلك في المسرح الرئيس بالإدارة.
وكان في استقبال محافظ المجمعة فور وصوله مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم والسفير أحمد بن حمد اليحيى وعدد من قيادات الإدارة.
واطلع محافظ المجمعة والحضور على معرض الأعمال الحرفية والمهنية، من إعداد النشاط الطلابي واستمع لشرح من خالد المزيني وعدد من الطلاب المهنيين والحرفيين، ثم توجه الجميع إلى مقر الحفل.
واستمع الحضور للنشيد الوطني، لتبدأ بعد ذلك برامج الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب معاذ الغامدي، ثم ألقى مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبد اللطيف الملحم كلمة ثمّن فيها جهود القيادة الرشيدة في التعليم مشددًا على دور القطاع الخاص في تعزيز جودة التعليم وتنمية مهارات الطلاب والطالبات، ومشيدًا بجائزة أحمد اليحيى وأثرها الكبير في رفع مستوى التنافس بين الطلاب في المحافظة، وتعزيز روح الإبداع والتميز.
عقب ذلك شاهد الجميع فيلمًا مرئيًا بعنوان (سيرة رجل وجائزة) من تأليف عبدالعزيز الفايز وإخراج عثمان الربيعة، ثم ألقت الطالبة جنان الشمري كلمة المكرمين والمكرمات، تلا ذلك أوبريت وطني بعنوان: (حان الجنى) من تأليف هشام السليمان وإخراج عبدالله السناني وأداء نخبة من طلاب وطالبات إدارة تعليم المجمعة.
وألقى راعي الجائزة السفير أحمد بن حمد اليحيى كلمة قدم فيها الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للتفوق والتميز، مؤكدًا أن هذه الجائزة ليست مجرد تكريم للمتفوقين، بل هي واجب وطني للمساهمة في بناء مستقبل مشرق لوطننا، وتقدير لجهود الحرفيين وأصحاب المهن.
بعد ذلك سلم مدير التعليم درعًا تذكاريًا لمحافظ المجمعة شاكرًا له رعايته للحفل، وسلم درعًا آخر للسفير أحمد بن حمد اليحيى مثمنًا له دعمه المتواصل للمتفوقين والمهنيين.
وفي الختام التقط المكرمون والمكرمات صورًا تذكارية مع راعي الحفل وراعي الجائزة ومدير التعليم، ثم غادر الجميع الحفل بمثل ما استقبلوا به من حفاوة وتقدير.
قدم الحفل الطالب ياسر العتل، وحضره عدد من الأعيان ورؤساء الدوائر الحكومية وقيادات التعليم ومنسوبي الإدارة ومديري ومديرات المدارس وعدد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.