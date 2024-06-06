مدير مكتب تعليم "تيماء" يطمئن على صحة طالبين تعرضا لحادث مروري

وقال: إن هذه الزيارة والاهتمام كان لهما بالغ الأثر في نفوس أبنائه ورفعت معنوياتهم، موضحًا أن حالة ابنيه الصحية جيدة، ولله الحمد، ولا يعانيان أي مضاعفات.