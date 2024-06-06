مدير مكتب تعليم "تيماء" يطمئن على صحة طالبين تعرضا لحادث مروري

زار مدير مكتب تعليم تيماء فواز الفقير، اليوم الخميس، يرافقه مشرف التوجيه الطلابي محمد رشيد الغصاب، منزل طالبين وقع عليهما حادث أمس الأول؛ للاطمئنان على صحتهما، بعد خروجهما من المستشفى.
ونقل "الفقير" للطالبين تحيات مدير عام التعليم بمنطقة تبوك ماجد القعير، والإدارة العامة للتعليم، بحضور والد الطالبين.
وكان الطالبان قد تعرضا لحادث مروري أمس الأول، أثناء توجههما لأداء الاختبار برفقة شقيقهما.
وفور وصولهما إلى المستشفى والاطمئنان على صحتهما، زار مدير المكتب ومشرف الصحة المدرسية، الطالبين في المستشفى.
وأكد الفريق الطبي، أنهما بصحة جيدة؛ حيث وفرت إدارة التعليم اختبارًا بديلاً لهما، في المستشفى.
من جهته، قدم والد الطالبين شكره لمدير عام التعليم بمنطقة تبوك ماجد القعير، الذي تابع مع مكتب التعليم بتيماء، الحالة الصحية لهما.
وقال: إن هذه الزيارة والاهتمام كان لهما بالغ الأثر في نفوس أبنائه ورفعت معنوياتهم، موضحًا أن حالة ابنيه الصحية جيدة، ولله الحمد، ولا يعانيان أي مضاعفات.