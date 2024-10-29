رئيس جامعة الملك خالد المكلف يدشّن معرض الخدمات الطبية المتخصصة بمناسبة اليوم العالمي للعمود الفقري

دشّن رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، صباح اليوم الثلاثاء، معرض الخدمات الطبية المتكاملة الذي نظمته كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، ممثلةً بنادي الكلية وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، بمناسبة اليوم العالمي للعمود الفقري، بالمدينة الجامعية بالفرعاء؛ بحضور وكيل الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور محمد بن حامد البحيري، وعميد الكلية الدكتور ماجد بن سعد آل فايع، إلى جانب عددٍ من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، والطلاب والطالبات.
ويهدف المعرض إلى تقديم حزمة شاملة من الخدمات الصحية المتخصصة لمنسوبي الجامعة تشمل الوقاية والعلاج والتوعية بأهمية صحة العمود الفقري وآلام الظهر؛ وتتضمن هذه الخدمات إرشادات متقدمة للوقاية من آلام الظهر، وفحوصًا دقيقة للعمود الفقري، إلى جانب المتابعة في عيادات العلاج الطبيعي لتقديم التأهيل المناسب؛ كما يقدم المعرض خدمات الكشف بالأشعة المتنوعة مثل الأشعة السينية، والمقطعية، والفوق الصوتية، مع توفير تحاليل مخبرية متخصصة تشمل فحص الهيموجلوبين، واليوريا، والكرياتينين، وسكر الدم، وحمض اليوريك.
وخلال جولته في أروقة المعرض، أشاد رئيس الجامعة المكلف بجهود كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها في تقديم خدمات صحية متكاملة تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي لمنسوبي الجامعة؛ وشدد على أهمية هذه الفعاليّات في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا لصحة أفرادها عبر مثل هذه المبادرات التي تعكس التزام الجامعة بتقديم رعاية صحية متقدمة ومتكاملة لجميع منسوبيها؛ كما ثمّن التعاون الفعّال بين الكلية وعمادة شؤون الطلاب في إنجاح هذه الفعاليّة.
من جهة أخرى، أوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها الدكتور ماجد بن سعد آل فايع، أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة من الفعاليّات التي تسعى إلى تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمود الفقري؛ وأشار إلى أن الخدمات المقدمة تتم بالتعاون بين عدة تخصصات تشمل العلاج الطبيعي، وعلوم المختبرات الطبية، وتقنيات الأشعة، والسمعيات، وعلاج اضطرابات النطق، مشددًا على أهمية هذه الشراكة بين الأقسام في تقديم رعاية صحية متكاملة.
وتضمنت الجولة التعريف بمختلف الأركان الصحية، بالإضافة إلى زيارة العيادات المشاركة التي وفرت للحضور خدمات الفحص والتشخيص المباشر؛ كما قُدمت استشارات طبية متخصصة من قبل اختصاصيين موجودين في الموقع، وتم توزيع كتيبات ومنشورات توعوية تسلط الضوء على سبل الوقاية من آلام الظهر، مع التشديد على دور النشاط البدني والنظام الغذائي الصحي في الحفاظ على صحة العمود الفقري.