رئيس جامعة الملك خالد المكلف يدشّن معرض الخدمات الطبية المتخصصة بمناسبة اليوم العالمي للعمود الفقري

من جهة أخرى، أوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها الدكتور ماجد بن سعد آل فايع، أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة من الفعاليّات التي تسعى إلى تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمود الفقري؛ وأشار إلى أن الخدمات المقدمة تتم بالتعاون بين عدة تخصصات تشمل العلاج الطبيعي، وعلوم المختبرات الطبية، وتقنيات الأشعة، والسمعيات، وعلاج اضطرابات النطق، مشددًا على أهمية هذه الشراكة بين الأقسام في تقديم رعاية صحية متكاملة.