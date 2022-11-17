700 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم جدة" يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول.. الأحد المقبل

وأشار "الزارع" إلى الدور الكبير لإدارات المدارس وكادرها في التهيئة المبكرة لأعمال الاختبارات، والتعاون والشراكة المثمرة بين البيت والمدرسة لنجاح هذه المرحلة، موضحاً أن هناك جولات ميدانية للقيادات التعليمية بنين وبنات، ومشرفي ومشرفات الإدارات ومكاتب التعليم، لدعم زملائهم وزميلاتهم مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات، مع بداية انطلاق الاختبارات ومشاركتهم الإشراف والمتابعة لأعمال الاختبارات بشكل يومي.