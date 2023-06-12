"تعليم عسير" ينظم ملتقى للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية

بمشاركة أكثر من 400 مشرف ومشرفة، وموجه وموجهة طلابية، ومدير ومديرة مدرسة، وطالب وطالبة، وضمن حملة "وطن بلا مخدرات"، نظّمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ملتقى "التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية"، والمعرض التوعوي المصاحب، وذلك بحضور مدير عام شرطة المنطقة اللواء الدكتور فهد العصيمي، ومدير عام التعليم الدكتور أحمد العُمري، ومساعدَيه للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل ربيع، والدكتورة أمل الأحمري، وعدد من القيادات الأمنية، ومديري وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في الملتقى.
وتضمّن الملتقى الذي نفذته إدارتا التوجيه الطلابي "بنين وبنات"، ندوة اشتملت على أربع أوراق علمية قدم الأولى منها المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن الموسى بعنوان "صناعة الوعي"، وقدم الثانية حول "الوقاية من الجريمة نحو تنمية مستدامة"، الأخصائي الاجتماعي الأول بمستشفى إرادة والصحة النفسية بعسير، محمد الأسمري.
فيما تطرق مدير إدارة الشؤون الوقائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأبها إبراهيم القحطاني، في الورقة الثالثة إلى أنواع المخدرات وأثر تعاطيها على الفرد، وفي الورقة الرابعة استعرض مشرف التوجيه الطلابي بتعليم عسير الدكتور محمد صميلي، دور التوجيه الطلابي في الوقاية من المخدرات.
كما اشتمل الملتقى على معرضين أحدهما لاستعراض جهود الجهات ذات العلاقة في مكافحة المخدرات عبر 12 ركناً توعوياً نظمتها الجهات المشاركة، والآخر تضمن رسوماتٍ وأعمالٍ فنية للطلاب والطالبات. وفي الختام تم تكريم المشاركين في الملتقى.