"تعليم عسير" ينظم ملتقى للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية

بمشاركة أكثر من 400 مشرف ومشرفة، وموجه وموجهة طلابية، ومدير ومديرة مدرسة، وطالب وطالبة، وضمن حملة "وطن بلا مخدرات"، نظّمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ملتقى "التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية"، والمعرض التوعوي المصاحب، وذلك بحضور مدير عام شرطة المنطقة اللواء الدكتور فهد العصيمي، ومدير عام التعليم الدكتور أحمد العُمري، ومساعدَيه للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل ربيع، والدكتورة أمل الأحمري، وعدد من القيادات الأمنية، ومديري وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في الملتقى.