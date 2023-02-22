"الجميح": يوم التأسيس هو يوم وفاء وفخر واعتزاز بأئمة وقادة صنعوا المجد وسطروا التاريخ

هنأ الرئيس الفخري لجمعية تنمية القرى عبدالله بن عبدالرحمن الجميح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ بمناسبة ذكرى ( يوم التأسيس)، سائلاً الله تعالى أن يديم على مملكتنا الغالية نهضتها وأمنها واستقرارها ووحدتها، وأن يجزي قيادتها كل خير على الجهود التي قدموها ويقدمونها لخدمة الإسلام والمسلمين في كل أصقاع الأرض.
وقال "الجميح": نحن نستذكر في هذا اليوم العظيم الخالد جل نعم الله علينا وعلى بلادنا الحبيبة، بأن سخرالله لنا قيادة حكيمة جعلت جل اهتماماتها خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما الأولوية الأولى، حيث سطرت بلادنا ولله الحمد أفضل صور التلاحم بين أبناء هذا الوطن المعطاء والقيادة الرشيدة- أيدها الله -.
وأضاف: يوم التأسيس هو يوم وفاء وفخر واعتزاز بأئمة وقادة صنعوا المجد وسطروا التاريخ ووضعوا أولى لبنات هذا الكيان والصرح الشامخ، وبالملوك من بعدهم الذين واصلوا مسيرة المجد وحافظوا على وحدة وعلو ورفعة الوطن، إلى هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذان كرسا ورسخا مكانة المملكة عالميًا على سائر الأصعدة لتكون في مصاف الدول المتقدمة.
وقال الجميح في يوم التأسيس نستشعر أهمية هذا الكيان الذي نستفيء تحت أفيائه كما نستذكر فيه بكل فخر واعتزاز تاريخ المملكة العريق الممتد لثلاثة قرون، منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ، مرورًا بتأسيس الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله ـ رحمه الله ـ، وحتى تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية.
وسأل الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة المقدسة المباركة قادتها وحكامها، وأن يوفقهم لخدمة هذا الوطن الغالي، ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.