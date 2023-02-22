"الجميح": يوم التأسيس هو يوم وفاء وفخر واعتزاز بأئمة وقادة صنعوا المجد وسطروا التاريخ

وقال الجميح في يوم التأسيس نستشعر أهمية هذا الكيان الذي نستفيء تحت أفيائه كما نستذكر فيه بكل فخر واعتزاز تاريخ المملكة العريق الممتد لثلاثة قرون، منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ، مرورًا بتأسيس الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله ـ رحمه الله ـ، وحتى تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية.