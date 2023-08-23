‫مدير "إسلامية نجران" يلتقي مدير الدفاع المدني

التقى المديرُ العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، اليوم، في مكتبه؛ مديرَ شعبة التوجيه المعنوي بمديرية الدفاع المدني بنجران العقيد محمد بن رفدان الشهراني.
وتم خلال اللقاء مناقشةُ أوجه التعاون بين الطرفين في مجال العمل الدعوي؛ لترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين ومحاربة البدع والفرق الضالّة، بالإضافة إلى الخطط الدعوية المستقبلية التي سيقدمها الفرع.
وأكّد "العتيبي" أن الفرع يسعى لتعزيز الشراكات المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مشيرًا إلى الفعاليات التي يقدمها الفرع لأفراد المجتمع الهادفة إلى التوعية واللحمة الوطنية.