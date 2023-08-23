‫مدير "إسلامية نجران" يلتقي مدير الدفاع المدني

التقى المديرُ العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، اليوم، في مكتبه؛ مديرَ شعبة التوجيه المعنوي بمديرية الدفاع المدني بنجران العقيد محمد بن رفدان الشهراني.