مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجدة يستقبل وفداً من الفنانين والأدباء والمفكرين

استقبل مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجدة وفداً من الفنانين والأدباء والمفكرين بمدينة جدة يتقدمهم رئيس النادي الأدبي الدكتور عبدالله عويقل السلمي ومدير جمعية الثقافة والفنون الأستاذ محمد آل صبيح ونخبة من فناني وفنانات جدة، وذلك لزيارة المركز والتعرف على خدماته وبرامجه في مجال تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة".
وتفصيلاً، اصطحب مدير المركز أحمد عيسى الزهراني، الوفد في جولة داخل وحدات العلاج الطبيعي والوظيفي والتربية الخاصة، بالإضافة إلى الأجهزة والتقنيات والورش الفنية الموجودة بالمركز، حيث استمع الوفد إلى شرح موجز عن الأقسام الإدارية والفصول الدراسية والأقسام الطبية، والنتائج والإنجازات المتميزة التي حققها المركز خلال الفترة الماضية وأعربوا عن مدى إعجابهم وتقديرهم بما شاهدوه من جهود كبيرة وخدمات مميزة بالمركز، تدعو للفخر والاعتزاز برسالته الإنسانية النبيلة، مؤكدين دعمهم اللامحدود لأهداف المركز وأنشطته في جميع الخدمات، والمجالات التعاونية المتاحة.
من جهته، عبر مدير مركز الجمعية أحمد الزهراني عن شكره وتقديره للقيادة التي هيأت البيئة المثلى لجميع شرائح المجتمع لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة وتلبية تطلعات رؤية 2030م، مشيراً إلى أن الزيارة تعد لفتة إنسانية تسهم في تعزيز التواصل مع المركز، متمنياً عقد ورش عمل فنية لدعم هذه الفئة الغالية لاستكشاف مواهبهم في المجالات الثقافية والفنية وتطويرها من خلال جمعية الثقافة والفنون.
وفي ختام الزيارة تم توزيع الهدايا التذكارية وأخذ بعض الصور التذكارية مع أطفال المركز.