مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجدة يستقبل وفداً من الفنانين والأدباء والمفكرين

وتفصيلاً، اصطحب مدير المركز أحمد عيسى الزهراني، الوفد في جولة داخل وحدات العلاج الطبيعي والوظيفي والتربية الخاصة، بالإضافة إلى الأجهزة والتقنيات والورش الفنية الموجودة بالمركز، حيث استمع الوفد إلى شرح موجز عن الأقسام الإدارية والفصول الدراسية والأقسام الطبية، والنتائج والإنجازات المتميزة التي حققها المركز خلال الفترة الماضية وأعربوا عن مدى إعجابهم وتقديرهم بما شاهدوه من جهود كبيرة وخدمات مميزة بالمركز، تدعو للفخر والاعتزاز برسالته الإنسانية النبيلة، مؤكدين دعمهم اللامحدود لأهداف المركز وأنشطته في جميع الخدمات، والمجالات التعاونية المتاحة.