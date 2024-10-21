"العرب" يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في إثراء التجربة الأدبية بـ "أدبي حائل"

وتناول محورًا مثيرًا عن تفاعل الذكاء الاصطناعي مع القراء، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الأدب المعاصر، مقدمًا حالات دراسية وتطبيقات عملية من تجاربه في الإعلام والأدب.