"العرب" يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في إثراء التجربة الأدبية بـ "أدبي حائل"

ألقى مدير مركز العرب للرصد والتحليل الدكتور محمد العرب، اليوم الاثنين، محاضرة في جمعية أدبي حائل بعنوان "الذكاء الاصطناعي شريك الإبداع الأدبي في العصر الرقمي".
وفي التفاصيل، أدار المحاضرة رئيس جمعية أدبي حائل الدكتور نايف المهيلب، حيث قدّم "العرب" رؤية فلسفية وعلمية حول دور الذكاء الاصطناعي في إثراء التجربة الأدبية، وذلك بحضور نخبة من الأدباء والمفكرين.
وعرّف الدكتور "العرب" "الذكاء الاصطناعي" بأنه: "تقنية تحاكي القدرات العقلية البشرية مثل التعلم، التحليل، واتخاذ القرارات، عبر أنظمة وخوارزميات معقدة".
واستعرض خلال المحاضرة التي جمعت بين الأدب وتكنولوجيا المستقبل، محاور محورية شملت مقدمة شاملة عن الذكاء الاصطناعي في الأدب، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الكتابة الإبداعية، والتأثيرات الفلسفية والإنسانية العميقة التي يحدثها هذا التفاعل.
وتناول محورًا مثيرًا عن تفاعل الذكاء الاصطناعي مع القراء، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الأدب المعاصر، مقدمًا حالات دراسية وتطبيقات عملية من تجاربه في الإعلام والأدب.
وأكد "العرب" الذي يمتلك خبرة تمتد لثلاثين عامًا في مجال الإعلام، أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر دوره على تسهيل الكتابة بل يتجاوز ذلك ليعيد تشكيل أسس الأدب وتفاعله مع الجمهور.
وفي ختام المحاضرة فتح باب النقاش؛ حيث تميزت أسئلة الحضور بعمق الطرح وشمولية الأفكار، مما جعل اللقاء نقطة تحول في النظرة المستقبلية للأدب والتكنولوجيا في حائل.