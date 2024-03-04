جامعة حفر الباطن تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل غير المشروط حتى فبراير 2029م

في إنجاز جديد، حصلت جامعة حفر الباطن على الاعتماد المؤسسي الكامل غير المشروط حتى فبراير 2029م، بعد تحويل الاعتماد المؤسسي المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ وذلك نظير تطبيقها نُظم ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي.
ورفع رئيس جامعة حفر الباطن، الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة – حفظها الله–، مؤكدًا أن تحقيق هذا الإنجاز يأتي نتيجة للتوجيهات الكريمة والدعم السخي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله–، ومتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وحرص سمو محافظ حفر الباطن، ودعم ومتابعة وإشراف من وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لكل ما من شأنه تجويد وتطوير المنظومة التعليمية في الجامعة، بما يحقق أهداف الجامعة الاستراتيجية وتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
وهنّأ "الحربي" منسوبي الجامعة وطلبتها بهذه المناسبة، مبينًا أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا لمسيرة الجامعة، وسعيًا منها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والمواءمة بينها وبين مستهدفات رؤية السعودية العظيمة 2030.
وأكد أن ما قامت به الجامعة من تجويد لعملياتها الأكاديمية يهدف إلى تجويد مخرجاتها، وزيادة القدرة التنافسية لخريجيها في سوق العمل، والارتقاء بالجامعة إلى مصاف الجامعات المرموقة.
وثمّن "الحربي" جميع الجهود المبذولة وتعاوُن جميع وحدات وإدارات الجامعة الأكاديمية والإدارية ومنسوبيها، التي بُذلت في سبيل تطوير الأداء المؤسسي للجامعة وفق أفضل معايير الجودة والتميز؛ حتى أسهمت بتحقيق هذا الإنجاز.