جامعة حفر الباطن تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل غير المشروط حتى فبراير 2029م

ورفع رئيس جامعة حفر الباطن، الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة – حفظها الله–، مؤكدًا أن تحقيق هذا الإنجاز يأتي نتيجة للتوجيهات الكريمة والدعم السخي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله–، ومتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وحرص سمو محافظ حفر الباطن، ودعم ومتابعة وإشراف من وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لكل ما من شأنه تجويد وتطوير المنظومة التعليمية في الجامعة، بما يحقق أهداف الجامعة الاستراتيجية وتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.