"تمكين" و"ريف" تطلقان برنامج صناعة المبادرات الشبابية بالأفلاج

تنظم جمعية تنمية الأفلاج برنامج "صناعة المبادرات الشبابية"، الذي تقدمه منصة تمكين بالتعاون والشراكة مع جمعية ريف؛ إيمانًا بأهمية تطوير القدرات الشبابية وصقل مهاراتهم في العمل التطوعي وفعالية أدوارهم.
وتقدم منصة تمكين بالتعاون والشراكة مع جمعية ريف، برنامج "صناعة المبادرات الشبابية"، وهي البرنامج التأهيلي للشباب لإعداد المبادرات المجتمعية وفق احتياجهم المجتمعي.
ويستهدف البرنامج التدريبي توفير المعلومات اللازمة للشباب للوصول للأسس الأولية في عملية بناء وصناعة المبادرات الشبابية لتخلق أفكارًا وحلولًا مبتكرة للمشكلات.
ويقصد بالمبادرات الشبابية: الأنشطة والمشاريع التي يقوم الشباب بالتخطيط لها وتنفيذها في المجتمع لتحقيق هدف ما، أو لمواجهة تحدٍّ معين بأفكار ابتكارية وحلول جديدة، وغالبًا ما تتم مثل هذه المبادرات بإطار جماعي وصبغة تطوعية.
وتبدأ رحلة المشاركين في البرنامج بالتسجيل والقبول عبر الرابط ، ثم حضور ورشة عمل تدريبية بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري؛ حيث يتم تسليم المبادرات يومي 25 و26 من نفس الشهر، ثم يتم تحكيمها وإعلان الفائزين.
جدير بالذكر أنه سيتم منح المشاركين في البرنامج من الشباب والفتيات شهادات وساعات تطوعية معتمدة.