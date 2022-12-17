"تمكين" و"ريف" تطلقان برنامج صناعة المبادرات الشبابية بالأفلاج

وتبدأ رحلة المشاركين في البرنامج بالتسجيل والقبول عبر الرابط ، ثم حضور ورشة عمل تدريبية بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري؛ حيث يتم تسليم المبادرات يومي 25 و26 من نفس الشهر، ثم يتم تحكيمها وإعلان الفائزين.