الشؤون الإسلامية بعسير تُنظِّم برنامج "هي لنا دار" بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء

وأشار إلى أن الموضوعات تشمل الحديث عن جهود السعودية في نصرة العقيدة، وحقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، وأمن الوطن مسؤولية الجميع، ومقومات حب الوطن، والأسرة ودورها في تعزيز الأمن الفكري، وجهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي محاربة الأفكار الضالة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومكانة السعودية دينيًّا في العالم الإسلامي، وأهمية اجتماع الكلمة.. مبينًا أن هذا البرنامج يأتي مواكبًا للاحتفال باليوم الوطني الـ92، ولتذكير الناس بنعمة الأمن والأمان، ووجوب شكرها، والمحافظة عليها، وترسيخ مفهوم الانتماء والمواطنة.