الشؤون الإسلامية بعسير تُنظِّم برنامج "هي لنا دار" بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء

نظَّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، البرنامج الدعوي "هي لنا دار"، الذي يأتي متزامنًا مع أنشطة الوزارة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 لتوحيد السعودية؛ لإبراز جهود هذه الدولة في الحفاظ على التوحيد والعقيدة الصافية.
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة عسير، الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، أن البرنامج استمر خمسة أيام، بمشاركة عدد من الدعاة في المنطقة، وذلك في عدد من الجوامع والمساجد في منطقة عسير والمحافظات التابعة لها. مبينًا أن البرنامج يهدف لتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع، والتحذير من الأفكار والأحزاب المتطرفة والمنحرفة، وبيان المنهج الوسطي المعتدل.
وأشار إلى أن الموضوعات تشمل الحديث عن جهود السعودية في نصرة العقيدة، وحقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، وأمن الوطن مسؤولية الجميع، ومقومات حب الوطن، والأسرة ودورها في تعزيز الأمن الفكري، وجهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي محاربة الأفكار الضالة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومكانة السعودية دينيًّا في العالم الإسلامي، وأهمية اجتماع الكلمة.. مبينًا أن هذا البرنامج يأتي مواكبًا للاحتفال باليوم الوطني الـ92، ولتذكير الناس بنعمة الأمن والأمان، ووجوب شكرها، والمحافظة عليها، وترسيخ مفهوم الانتماء والمواطنة.