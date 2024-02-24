"محافظ الزلفي" يرعى احتفالات يوم التأسيس في حديقة الزيتون

رعى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي؛ احتفالات يوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا" والمُقامة في حديقة الزيتون.
واستقبل العتيبي؛ لدى وصوله مقر الاحتفالات رئيس بلدية المحافظة مطلق بن ناصر الحثلان؛ وعدداً من مديري القطاعات الحكومية والأمنية.
وتضمنت الاحتفالات جملة من الفعاليات التي استلهمت روح المناسبة الوطنية العزيزة من عروض للأزياء التقليدية للأطفال واليافعين من الجنسين وعروض الفنون التشكيلية ومسرح الطفل الذي تلوّنت لوحاته الاستعراضية ومسابقاته بلون المناسبة الوطنية التاريخية.
واشتملت الفعاليات على أجنحة الأسر المنتجة والحرف اليدوية، إضافة إلى إحياء درب البعارين التاريخي "جادة الجمال"؛ عصب الحياة التجارية وشريان التواصل قديماً بين الزلفي والمناطق المجاورة عبر جبل طويق.
وخلال الاحتفال شاركت السيارات الكلاسيكية بعروضها، حيث تجوّلت في شوارع المحافظة بالأعلام، والشعارات الوطنية التي تعكس مدى فرحة المجتمع بشتى فئاته.