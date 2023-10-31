"آركو" تنظم دورة تدريبية عن نظام الإنذار المبكر

وتعرف المتطوعون على مفاهيم (الكارثة ومخاطرها ومراحل إدارتها)؛ والفرق بين البيانات والمعلومات؛ وتصنيفات الكوارث الطبيعية وفق قاعدة بيانات الكوارث الدولية؛ ونظام الإنذار المبكر القائم على العمل الاستباقي؛ ونظام التنبؤ؛ كما تعرفوا على فوائد نظام الإنذار المبكر ورسالته؛ وأنظمة التنبيه؛ وأنظمة رصد الكوارث ونماذج المحاكاة ونظم المعلومات الجغرافية ومصادر البيانات المفتوحة؛ والفرق بين الأعاصير المدارية والاستوائية؛ ووحدة قياس الأعاصير فوجيتا؛ ووحدة سفير سمبسون؛ والصفائح التكتونية ومنطقة الاندساس؛ ووحدة قياس شبه الزلازل ومؤشراتها؛ ومؤشر رصد الجفاف؛ والنماذج العددية للتنبؤات الطقسية؛ ورصد الأعاصير المدارية والاستوائية والزلازل والهزات الأرضية؛ وأهم المنصات الإلكترونية المساعدة في عملية رصد الكوارث.