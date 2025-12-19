جمعية الحديبية بمكة تستعرض 32 برنامجًا وتقرّ خطط 2026 خلال اجتماع جمعيتها العمومية الثالث

عقدت جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة اجتماع جمعيتها العمومية العادية (الاجتماع الثالث)، بحضور أعضاء الجمعية العمومية، لمناقشة واعتماد عدد من المحاور المدرجة على جدول الأعمال.
واستُهل الاجتماع بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس الإدارة الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل كلمة ترحيبية، ثمّن فيها دعم الأعضاء، وأشاد بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وما تحقق من منجزات خلال عام 2025م.
وشهد الاجتماع عرض التقرير الختامي للعام المالي 2025م، والخطة التشغيلية للعام 2026م، إلى جانب الموازنة التقديرية، والتي قدمها المدير التنفيذي والمدير المالي، حيث جرى مناقشتها واعتمادها من الجمعية العمومية.
كما تم استعراض الخطة المالية المقترحة للعام الجديد، بما تتضمنه من مشروعات مستقبلية وبرامج تستهدف تعزيز الأثر الاجتماعي واستدامة العمل الخيري في مكة المكرمة.
وقدّم عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد العمري عرضًا لبرامج الجمعية المنفذة خلال عام 2025، والتي بلغت 32 برنامجًا، تضمنت خدمات المستفيدين، البرامج الموسمية، تفريج كربة، السلة الغذائية، توفير الأجهزة الكهربائية، برامج كفالة الأيتام، المصروف المدرسي، الحقيبة المدرسية، وبرامج التدريب والتأهيل، وتمكين الأسر المنتجة ودمجها في سوق العمل.
وفي ختام الاجتماع، صوّت أعضاء الجمعية على التوصيات والقرارات المطروحة، وتم تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة عبدالله بن حسن آل مانع، وعضوية كل من: الدكتور إبراهيم بن فاضل بخاري، والدكتور عاصم بن عبده بابعير، وهاني مقبل القرشي.
وأكد أعضاء الجمعية حرصهم على استمرار دعم الجمعية وتعزيز رسالتها الإنسانية في خدمة المجتمع، معبرين عن ارتياحهم لما طُرح من تقارير وخطط تعكس تطور الأداء المؤسسي والإداري للجمعية.