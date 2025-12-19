جمعية الحديبية بمكة تستعرض 32 برنامجًا وتقرّ خطط 2026 خلال اجتماع جمعيتها العمومية الثالث

وقدّم عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد العمري عرضًا لبرامج الجمعية المنفذة خلال عام 2025، والتي بلغت 32 برنامجًا، تضمنت خدمات المستفيدين، البرامج الموسمية، تفريج كربة، السلة الغذائية، توفير الأجهزة الكهربائية، برامج كفالة الأيتام، المصروف المدرسي، الحقيبة المدرسية، وبرامج التدريب والتأهيل، وتمكين الأسر المنتجة ودمجها في سوق العمل.