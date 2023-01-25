إجراء 840 عملية بوحدة العيون بمستشفى جنوب القنفذة للعام 2022م

قدمت وحدة العيون بمستشفى جنوب القنفذة بقيادة الاستشاري الدكتور حسن محمد الطويل خدمات طب العيون بالوحدة، وأجرت عدد (840) عملية متنوعة، منها إزالة المياه البيضاء مع تركيب عدسات، عمليات حول، المياه الزرقاء، توسيع قنوات دمعية، واستئصال لحميات، وذلك خلال العام الماضي 2022م.