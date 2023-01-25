إجراء 840 عملية بوحدة العيون بمستشفى جنوب القنفذة للعام 2022م

قدمت وحدة العيون بمستشفى جنوب القنفذة بقيادة الاستشاري الدكتور حسن محمد الطويل خدمات طب العيون بالوحدة، وأجرت عدد (840) عملية متنوعة، منها إزالة المياه البيضاء مع تركيب عدسات، عمليات حول، المياه الزرقاء، توسيع قنوات دمعية، واستئصال لحميات، وذلك خلال العام الماضي 2022م.
من جانبه بادر رئيس قسم العيون بمستشفى جنوب القنفذة الاستشاري الدكتور حسن الطويل- وعبر "سبق"- بتقديم التهنئة وخالص الشكر والتقدير لجميع كادر وفريق العمليات، بالإضافة للتخدير والعيادات والبصريات ولإدارة المستشفى، على إنجاز هذا العدد من العمليات بالرغم من جميع المعوقات التي تم مواجهتها.
وتابع بقوله لزملائه: "كنتم دوماً ومازلتم أهلاً للثقة مؤكداً لهم الاستمرار بالعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة"، معربًا عن فخره واعتزازه بالعمل معهم وبما حققوه سوياً حتى الآن، مختتمًا بسؤال الله -عز وجل- التوفيق والنجاح للجميع.