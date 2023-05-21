"مدير تعليم جازان" يرعى حفل تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية

رعى مدير عام التعليم بمنطقة جازان "ملهي بن حسن عقدي" صباح اليوم الأحد حفل تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية على مستوى وزارة التعليم والإدارة العامة والبرامج العالمية والمحققين، للمراكز الأولى على المستوى الوطني والعالمي والحاصلين على العديد من الأوسمة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لعام 1444هـ، على مسرح الإدارة العامة، بحضور المساعدين ومديري مكاتب التعليم؛ بهدف تحفيز الطلبة وحثهم على المزيد من التميز والتقدم.
وأكد "عقدي" أهمية الأنشطة الطلابية في تعزيز مهارات الطلبة وتنميتها، منوهًا بدورها في تعزيز دور المدرسة، وصقل مواهب الطلاب المختلفة؛ مبينًا أن تعليم جازان يحفل بالمتميزين والمتميزات في مختلف المجالات، مقدمًا شكره للطلاب المتميزين على ما حققوه من منجزات أسهمت في رفع اسم المنطقة، ومتمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق.
وكرّم "عقدي" الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية لعام 1444هـ؛ حيث تم تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية وعددهم 10 طلاب، والفائزين في مسابقة موهوب وعددهم 7 طلاب، والفائزين في مسابقة بيبراس وعددهم 25 طالبًا، والفائزين في مسابقة كانجارو وعددهم 17 فائزًا، والفائزين بالمركز الأول على مستوى المملكة في العرض الأدائي في أولمبياد اللغة الإنجليزية وعددهم 6 طلاب، والحاصلين على المركز الأول على مستوى الإدارة في أولمبياد اللغة الإنجليزية وعددهم 6، والحاصلين على المركز الأول في الروبوت وعددهم 3 طلاب، والمتميزين في مسابقة الإلقاء وعددهم 22 طالبًا.
وتم كذلك تكريم الطلاب المتميزين في برنامج جلوب البيئي وعددهم 4 طلاب، والمشاركين في حفل التأسيس بديوان وزارة التعليم وعددهم 20 طالبًا، والمتميزين في مسابقة المهارات الثقافية وعددهم 11 طالبًا، والفائزين في مسابقة نزاهة "المحافظة على الممتلكات العامة"، والفائزين في مسابقة رسوم البيئة "يوم البيئة الإقليمي"، والطالب الحاصل على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، والمتميزين في مسابقة تحدي القراءة العربي، والمتأهلين على مستوى الوزارة في مسابقة ريالي.