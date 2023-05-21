"مدير تعليم جازان" يرعى حفل تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية

وكرّم "عقدي" الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية لعام 1444هـ؛ حيث تم تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية وعددهم 10 طلاب، والفائزين في مسابقة موهوب وعددهم 7 طلاب، والفائزين في مسابقة بيبراس وعددهم 25 طالبًا، والفائزين في مسابقة كانجارو وعددهم 17 فائزًا، والفائزين بالمركز الأول على مستوى المملكة في العرض الأدائي في أولمبياد اللغة الإنجليزية وعددهم 6 طلاب، والحاصلين على المركز الأول على مستوى الإدارة في أولمبياد اللغة الإنجليزية وعددهم 6، والحاصلين على المركز الأول في الروبوت وعددهم 3 طلاب، والمتميزين في مسابقة الإلقاء وعددهم 22 طالبًا.