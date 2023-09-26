سفارة المملكة في الدنمارك تحتفل باليوم الوطني 93

وقدّم "عرقسوس" الشكر لكل مَن شارك في احتفال السفارة بيوم الوطن سواء من الجانب الرسمي الممثل في وزارة الخارجية الدنماركية، أو من القطاعات الأخرى المتمثلة في الحضور الكثيف الذي يدل على ما تحظى بها المملكة من مكانة عالية على كل الأصعدة.