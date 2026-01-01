محافظ الدوادمي يدشّن الهوية البصرية الجديدة ومواقع جمعية ثقة الإلكترونية

من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة جمعية ثقة الدكتور بدر بن إبراهيم اليحيا شكره وتقديره لسعادة محافظ الدوادمي على تشريفه ورعايته، مؤكدًا أن هذا التدشين يمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية، مضيفًا أن تدشين الهوية البصرية الجديدة والعلامة التجارية، إلى جانب المنصات الرقمية، يجسّد التزام جمعية ثقة بالتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وترسيخ ثقة الداعمين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي وتعظيم أثره المجتمعي.