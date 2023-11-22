"خيركم" توقّع شراكة لتعليم وتحفيظ القرآن لمنسوبي صحة جدة والمنومين

وقّعت جمعيةُ خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه، مساء اليوم؛ اتفاقيةَ شراكة مجتمعية وتعاون مشترك مع صحة جدة لدعم برامج تعليم وتحفيظ القرآن الكريم لمنسوبي الصحة والمنومين في المستشفيات وتشجيعهم للمشاركة فيها.
وأوضح رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، أن هذه الشراكة تأتي في إطار برامج خيركم وخدماتها التعليمية داخل محافظة جدة، وخصوصًا المرافق الحكومية، شاكرًا صحة جدة وكافة منسوبيها على تعاونها ودعمها برامج نشر وتعليم كتاب الله عز وجل.
ومثّل "خيركم" في توقيع الشراكة رئيسُ الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي، في حين مثّل صحةَ جدة مساعدُ مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور محمود العلي.