"خيركم" توقّع شراكة لتعليم وتحفيظ القرآن لمنسوبي صحة جدة والمنومين

وأوضح رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، أن هذه الشراكة تأتي في إطار برامج خيركم وخدماتها التعليمية داخل محافظة جدة، وخصوصًا المرافق الحكومية، شاكرًا صحة جدة وكافة منسوبيها على تعاونها ودعمها برامج نشر وتعليم كتاب الله عز وجل.