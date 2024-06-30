بمشاركة 387 طالبًا.. انطلاق برنامج "موهبة" الإثرائي الصيفي

انطلق، صباح اليوم الأحد، برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2024، التي تقدّمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، في مدارس منارات الرياض، ويستمرّ لمدة ثلاثة أسابيع، بمشاركة 387 طالبًا.
وتقدم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عددًا من البرامج الإثرائية للطلاب الواعدين بالموهبة والإبداع، ويتلقّون من خلالها المعرفة وخبرات علمية متقدمة تتحدّى قدراتهم وتنمي مهاراتهم وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها.
من جانبه قال رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي إبراهيم الشمراني: "إن الهدف من البرنامج هو تنمية قدرات الطلاب وإثراء المعرفة ورفع الكفاءة، وبناء الخبرات العلمية والعملية للطلاب الموهوبين وفق منهجيات عالمية.
وأضاف: أن هذا البرنامج يستثمر أوقات الإجازة الصيفية، بما يعزّز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات، بالإضافة إلى أثر الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار وتنمية المهارات الأساسية والمستقبلية؛ تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
وقال "الشمراني": إن الطلاب يتلقّون على مدار ثلاثة أسابيع تدريبات على أيدي متخصصين، بوجود وحدات بحثية في مجالات متنوعة، تشمل 19 وحدة في مجالات الأحياء والعلوم الطبية والفيزياء والهندسة والبرمجة والاختراعات والروبوت وعلوم الكمبيوتر وتفسير البيانات وعلم الفضاء وهندسة المستقبل، وغيرها، وهذا العام أُضيفت وحدتان جديدتان للطلاب: الأمن السيبراني، ورحلة في عالم الأعداد.
ولفت إلى أن البرنامج ليس مجرد برنامج تعليمي، إنما هو برنامج يدعم ويعزّز تحقيق الإبداع للطلبة، ويسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، ويعقد للطلاب الموهوبين الذين اجتازوا مقياس موهبة.
وأوضح أن البرنامج ينظّم بالمدارس من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الثانية والربع ظهرًا.