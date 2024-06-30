بمشاركة 387 طالبًا.. انطلاق برنامج "موهبة" الإثرائي الصيفي

وقال "الشمراني": إن الطلاب يتلقّون على مدار ثلاثة أسابيع تدريبات على أيدي متخصصين، بوجود وحدات بحثية في مجالات متنوعة، تشمل 19 وحدة في مجالات الأحياء والعلوم الطبية والفيزياء والهندسة والبرمجة والاختراعات والروبوت وعلوم الكمبيوتر وتفسير البيانات وعلم الفضاء وهندسة المستقبل، وغيرها، وهذا العام أُضيفت وحدتان جديدتان للطلاب: الأمن السيبراني، ورحلة في عالم الأعداد.