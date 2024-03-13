"تنمية الأفلاج" تطلق مسابقة "تحدي خسارة الوزن" لتحسين جودة الحياة

وتهدف المسابقة التي تنظمها جمعية تنمية الأفلاج إلى بناء مجتمع حيوي يهدف إلى تحقيق أبرز مستهدفات رؤية 2030، وتحفيز الناس على اتخاذ إجراءات استباقية تجاه صحتهم، وزيادة مستويات النشاط البدني بين شرائح المجتمع، وتشجيع أهالي المحافظة للمشاركة في النشاط البدني والتدريب الرياضي حيث تضم الجمعية صالات رياضية للرجال وللنساء.