"تنمية الأفلاج" تطلق مسابقة "تحدي خسارة الوزن" لتحسين جودة الحياة

دشنت جمعية تنمية الأفلاج في غرة رمضان مسابقة "تحدي خسارة الوزن" مع تخصيص جوائز تحفيزية وتجهيز الصالات الرياضية للمشاركة في حصص اللياقة البدنية؛ وذلك بهدف تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمع وتخفيف أعباء الأمراض المزمنة الناتجة عن السمنة.
وشهدت المسابقة، حتى اليوم، دخول 30 متسابقًا منهم من بلغ وزنه نحو 180 كجم، والكثير من المتسابقين الآخرين تجاوزت أوزانهم 100 كجم.
وكشفت الجمعية عن موعد تتويج الفائزين في 28 رمضان، وتقديم جوائز للفائزين واشتراكات تحفيزية لإكمال مسيرة مزاولة النشاط البدني والتدريب الرياضي.
وتهدف المسابقة التي تنظمها جمعية تنمية الأفلاج إلى بناء مجتمع حيوي يهدف إلى تحقيق أبرز مستهدفات رؤية 2030، وتحفيز الناس على اتخاذ إجراءات استباقية تجاه صحتهم، وزيادة مستويات النشاط البدني بين شرائح المجتمع، وتشجيع أهالي المحافظة للمشاركة في النشاط البدني والتدريب الرياضي حيث تضم الجمعية صالات رياضية للرجال وللنساء.
وتم تخصيص أوقات للسماح للمتقاعدين بمزاولة النشاط الرياضي والاستفادة من صالات الحديد وصالات اللياقة مجانًا.