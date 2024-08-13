ضمن مبادرة "قادر".. الاتحاد السعودي للملاكمة يُقيم أنشطة للأطفال ذوي الإعاقة بالرياض

فيما بلغ عدد المستفيدين من هذا النشاط الرياضي أكثر من ثلاثين طفلاً، حيث تم التعريف بكيفية ممارسة رياضات الملاكمة والركل "الكيك بوكسينغ" كخطوة أولى في البرنامج الزمني المُتعلق في المبادرة، بالإضافة إلى تدريب المستفيدين على آلية ممارسة الرياضة من قبل المدربين المتخصصين واللاعبين المشاركين في هذه الفعالية.