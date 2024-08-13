ضمن مبادرة "قادر".. الاتحاد السعودي للملاكمة يُقيم أنشطة للأطفال ذوي الإعاقة بالرياض

أقام الاتحاد السعودي للملاكمة والركل "الكيك بوكسينغ" أولى أنشطته الرياضية في جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بدايةً من يوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام حتى اليوم الثلاثاء، في فرع الجمعية بمنطقة الرياض، وذلك ضمن مبادرة قادر التي أطلقها الاتحاد السعودي للملاكمة والركل بداية العام الجاري والمعنية بتوفير أنشطة رياضية لذوي الإعاقة وتطوير كفاءاتهم في رياضة الملاكمة والركل، وتمكين الرياضيين البارالمبيين من ممارسة رياضة الملاكمة والركل.
فيما بلغ عدد المستفيدين من هذا النشاط الرياضي أكثر من ثلاثين طفلاً، حيث تم التعريف بكيفية ممارسة رياضات الملاكمة والركل "الكيك بوكسينغ" كخطوة أولى في البرنامج الزمني المُتعلق في المبادرة، بالإضافة إلى تدريب المستفيدين على آلية ممارسة الرياضة من قبل المدربين المتخصصين واللاعبين المشاركين في هذه الفعالية.
كما أكد الاتحاد حرصه على أهمية شمولية أنشطة رياضة الملاكمة والركل "كيك بوكسينغ" لكافة شرائح المجتمع بغض النظر عن التحديات، حيث إن مبادرة قادر تستهدف توفير الفُرص الرياضية لجميع من يجد صعوبات في ممارسة الرياضة سواءً بسبب وجود إعاقة من أي نوع أو بسبب قلة الإمكانات المادية.