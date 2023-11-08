"كيان" تعرّف طالبات جامعة الملك سعود ببرامج الجمعية ودور الأخصائي الاجتماعي والنفسي

وقدمت الأخصائية الاجتماعية هنادي الحربي، من قسم التنمية والتمكين، كيفية استقبال الحالات، وعرضت لهن "نموذج حالة" مع الشرح الوافي لها من بداية الوقوف عليها وكيفية متابعتها، حتى كتابة التوصيات، موضحةً جميع الأسس لدراسة الحالة مهما كان نوعها، وتطرقت في الختام لمهارات الأخصائي الاجتماعي، ودار نقاش أثرى اللقاء.