أمير نجران يُدشّن مبادرة "سُكّر على السُكّر" ويهنّئ مستشفى الملك خالد بالدرع الذهبي من ELSO

شهدت الساعات الماضية تدشين أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مبادرة "سُكّر على السُكّر"، مثمّنًا حصول مستشفى الملك خالد على الدرع الذهبي من منظمة ELSO العالمية، خلال حفل التكريم الذي أُقيم في واشنطن بالولايات المتحدة؛ تأكيدًا لالتزام المستشفى بمعايير الجودة والسلامة وتقدمه كمركز مرجعي في خدمات دعم الحياة خارج الجسم (الإيكمو).
وجاء تدشين المبادرة خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم الرئيس التنفيذي لتجمّع نجران الصحي خالد بن عايض عسيري، وعددًا من منسوبي التجمّع.
وأوضح عسيري أن مبادرة "سُكّر على السُكّر" تُعد جزءًا من برنامج وطني موحّد، تشارك في تنفيذه تجمعات المنطقة الجنوبية للوقاية من داء السكري والحدّ من مضاعفاته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع متوسط العمر المتوقع.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف فحص 50% من السكان ممن تجاوزت أعمارهم 35 عامًا، باستثناء المشخّصين مسبقًا والنساء الحوامل؛ بهدف تعزيز الكشف المبكر عن السكري وتمكين الحالات المكتشفة من الحصول على الرعاية اللازمة وفق نموذج علاجي متكامل.