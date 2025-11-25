أمير نجران يُدشّن مبادرة "سُكّر على السُكّر" ويهنّئ مستشفى الملك خالد بالدرع الذهبي من ELSO

شهدت الساعات الماضية تدشين أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مبادرة "سُكّر على السُكّر"، مثمّنًا حصول مستشفى الملك خالد على الدرع الذهبي من منظمة ELSO العالمية، خلال حفل التكريم الذي أُقيم في واشنطن بالولايات المتحدة؛ تأكيدًا لالتزام المستشفى بمعايير الجودة والسلامة وتقدمه كمركز مرجعي في خدمات دعم الحياة خارج الجسم (الإيكمو).