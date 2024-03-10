مدير "تعليم الطائف": يوم العلم فرصة للتعبير عن شعور المواطنين تجاه علَمهم الوطني

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بيوم العلم 2024، بمشاركة جميع مكاتب التعليم والمدارس.
وتأتي هذه المناسبة لإبراز الاحتفاء بيوم العَلم بوزارة التعليم، امتثالاً للأمر الملكي الكريم، وتأكيداً على مسؤوليتها في تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى أبناء الوطن، والتعريف بمناسبة يوم العَلم، وانطلاقاً من قيمة العَلم الوطني الممتد عبر تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ 1727 م، لتعميق الوفاء في نفوس الطلاب والطالبات من المواطنين والمقيمين لهذا الوطن بحكومته وشعبه.
وقال المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: يحتفل وطننا الغالي في 11 مارس بيوم العلم، حيث توحدت المملكة تحت علم واحد وبراية واحدة، في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -.
وأضاف "الغامدي": تحديد يوم للعلَم؛ يأتي تجسيداً لما توليه قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام برمزية العلَم ودلالاته الوطنية المهمة؛ إذ يمثل يوم العلَم فرصة للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه علَمهم الوطني.
وتابع: يوم العلَم يعتبر نافذة مهمة لتقدير العمق التاريخي للبلاد وتحكي قصة تطور العلَم، وأيضاً قصة نمو الوطن وتطوره ونهضته؛ حيث يُعد علم المملكة العربية السعودية رمزاً لوحدتها ولسيادتها، منذ تأسيسها إلى اليوم".
وأردف: يوم العلَم تتويج لرمزنا الوطني الشامخ الذي يرفرف خفاقاً، يعانق السماء ويغرس في نفوسنا معاني العزة والإباء، ويحمل في طياته دلالات الوحدة ومعاني القوة ورسالة الحضارة السعودية للعالم.
وسيحتفل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في 1700 مدرسة بيوم العلم بمتابعة من مديري ومديرات المدارس.