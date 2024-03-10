مدير "تعليم الطائف": يوم العلم فرصة للتعبير عن شعور المواطنين تجاه علَمهم الوطني

وتأتي هذه المناسبة لإبراز الاحتفاء بيوم العَلم بوزارة التعليم، امتثالاً للأمر الملكي الكريم، وتأكيداً على مسؤوليتها في تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى أبناء الوطن، والتعريف بمناسبة يوم العَلم، وانطلاقاً من قيمة العَلم الوطني الممتد عبر تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ 1727 م، لتعميق الوفاء في نفوس الطلاب والطالبات من المواطنين والمقيمين لهذا الوطن بحكومته وشعبه.