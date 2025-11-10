"البيئة " تقيم ورشًا تدريبية عن القمح بالتعاون مع مكتبها في الأفلاج

نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع مكتب الوزارة بمحافظة الأفلاج، عددًا من الورش الإرشادية المتخصصة التي تناولت موضوعات متعددة حول محصول القمح، شملت: حصاد القمح وتسويقه، وريّه وطرق تسميده، ومراحل زراعته، والمعاملات المثلى لتحقيق إنتاجية عالية وجودة محسّنة.
وتهدف هذه الورش إلى رفع كفاءة المزارعين وتزويدهم بالمعرفة الفنية الحديثة، وتعزيز الممارسات الزراعية السليمة التي تسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد، بما يتوافق مع برامج الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الزراعي.
وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من البرامج الإرشادية التي تنفذها الوزارة في مختلف المناطق، لتمكين المزارعين من تبنّي أحدث التقنيات الزراعية وتحسين جودة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح الذي يمثل أحد أهم المحاصيل الوطنية.