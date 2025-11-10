"البيئة " تقيم ورشًا تدريبية عن القمح بالتعاون مع مكتبها في الأفلاج

نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع مكتب الوزارة بمحافظة الأفلاج، عددًا من الورش الإرشادية المتخصصة التي تناولت موضوعات متعددة حول محصول القمح، شملت: حصاد القمح وتسويقه، وريّه وطرق تسميده، ومراحل زراعته، والمعاملات المثلى لتحقيق إنتاجية عالية وجودة محسّنة.