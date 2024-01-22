أمير المدينة يُهنئ مستشفى فيصل التخصصي لحصوله على جائزة التميّز

هنأ أمير المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمنطقة؛ بمناسبة حصوله على جائزة التميّز في تجربة المريض لعام 2023م.
وقُدّمت الجائزة من "بريس جيني" "Press Ganey"، نظير تميز المستشفى في رعاية المرضى بالعيادات الخارجية.
وبَارك أمير منطقة المدينة المنورة، جهود إدارة المستشفى وكل العاملين الذين كان لهم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز بين أفضل من 5% من مؤسسات الرعاية الصحية عالميًا من إجمالي 1500 مؤسسة صحية مشاركة.
وكان مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، قد نجحا خلال الفترة الماضية في تحقيق مجموعة من المنجزات.
بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية لسكان وزوار المنطقة؛ بما يتواكب مع حجم الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الصحي على مستوى المملكة.
يُذكر أن خدمات المستشفى، دُشنت في المدينة المنورة خلال الربع الثالث من العام 2021م، بطاقة تشغيلية 400 سرير، إثر التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد في ذلك الوقت إلى مستشفى تخصصي، وضمه إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.