أمير المدينة يُهنئ مستشفى فيصل التخصصي لحصوله على جائزة التميّز

يُذكر أن خدمات المستشفى، دُشنت في المدينة المنورة خلال الربع الثالث من العام 2021م، بطاقة تشغيلية 400 سرير، إثر التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد في ذلك الوقت إلى مستشفى تخصصي، وضمه إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.