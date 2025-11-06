"بيئة الجموم" تواصل جهودها الرقابية في المرحلة الثانية لحملة مراقبة سلامة المنتجات بالمسالخ وأسواق النفع العام

يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم جهوده ضمن المرحلة الثانية من حملة مراقبة سلامة المنتجات الزراعية في أسواق النفع العام والمسالخ، والتي ينفذها قسم الأسواق والمسالخ بالمكتب، بمشاركة مركز وقاء والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وبإشراف ومتابعة مباشرة من مدير المكتب المهندس صالح بن محمد آل رغيب.
وشملت الجولات التفتيشية مسلخ الجموم ومسلخ الشمال النموذجي وسوق النفع العام بالمحافظة، بهدف التأكد من سلامة الأغذية والمنتجات الزراعية، وضمان صحة الذبائح وخلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يسهم في رفع مستوى الرقابة الميدانية وتعزيز ثقة المستهلكين بسلامة المنتجات الغذائية.
وتأتي هذه الحملة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الرقابة والامتثال، الذي وجّه بتنفيذه وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، وبمتابعة مباشرة من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، تأكيدًا على حرص الوزارة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان جودة المنتجات الزراعية والحيوانية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة.