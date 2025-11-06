"بيئة الجموم" تواصل جهودها الرقابية في المرحلة الثانية لحملة مراقبة سلامة المنتجات بالمسالخ وأسواق النفع العام

وتأتي هذه الحملة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الرقابة والامتثال، الذي وجّه بتنفيذه وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، وبمتابعة مباشرة من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، تأكيدًا على حرص الوزارة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان جودة المنتجات الزراعية والحيوانية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة.